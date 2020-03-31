Российские велогонщицы продают свою форму, чтобы помочь больнице в Бергамо
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Об этом рассказала Потокина, слова которой передаёт РИА Новости.
Она отметила, что в Бергамо сейчас очень сложная ситуация из-за пандемии коронавирусной инфекции, а вырученные средства пойдут на покупку медицинских материалов и аппарата искусственной вентиляции лёгких для больницы.
По состоянию на утро 31 марта в Италии было выявлено более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых более 8 тыс. — в Бергамо. В общей сложности более 11 тыс. человек скончались от заболевания.
Ранее велогонщик Закарин сообщил, что у него не выявлен коронавирус.