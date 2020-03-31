Российские велогонщицы продают свою форму, чтобы помочь больнице в Бергамо

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Российские велогонщицы Анна Потокина и Ксения Добрынина, а также их партнёрши по команде Servetto-Piumate-Beltrami TSA выставили на интернет-аукцион свою форму, чтобы помочь больнице итальянского города Бергамо.
Российские велогонщицы продают свою форму, чтобы помочь больнице в Бергамо
  • © Henning Kaiser/dpa
  • globallookpress.com

Об этом рассказала Потокина, слова которой передаёт РИА Новости.

Она отметила, что в Бергамо сейчас очень сложная ситуация из-за пандемии коронавирусной инфекции, а вырученные средства пойдут на покупку медицинских материалов и аппарата искусственной вентиляции лёгких для больницы.

По состоянию на утро 31 марта в Италии было выявлено более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых более 8 тыс. — в Бергамо. В общей сложности более 11 тыс. человек скончались от заболевания.

Ранее велогонщик Закарин сообщил, что у него не выявлен коронавирус.

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