В «Зените» организуют доставку продуктов ветеранам клуба на время пандемии коронавируса

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В санкт-петербургском «Зените» объявили о намерении поддержать ветеранов клуба во время всемирной пандемии коронавируса.
В «Зените» организуют доставку продуктов ветеранам клуба на время пандемии коронавируса
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Об этом сообщает официальный сайт клуба. Социальный проект получил название «Вместе победим!». Клуб организует еженедельную доставку продуктовых наборов бывшим игрокам «Зенита» старше 65 лет. Стоимость наборов и услуги доставки оплатит клуб.

В акции примут участие представители волонтёрского центра «Зенита». Они помогут с упаковкой продуктовых наборов. Состав продуктовой корзины будет определяться на основе рекомендаций профильных международных организаций, а также городских учреждений социальной политики и здравоохранения.

Ранее Геркус рассказал, как сорвался переход Дзюбы в «Локомотив».

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