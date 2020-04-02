В «Зените» организуют доставку продуктов ветеранам клуба на время пандемии коронавируса

В санкт-петербургском «Зените» объявили о намерении поддержать ветеранов клуба во время всемирной пандемии коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Социальный проект получил название «Вместе победим!». Клуб организует еженедельную доставку продуктовых наборов бывшим игрокам «Зенита» старше 65 лет. Стоимость наборов и услуги доставки оплатит клуб.

В акции примут участие представители волонтёрского центра «Зенита». Они помогут с упаковкой продуктовых наборов. Состав продуктовой корзины будет определяться на основе рекомендаций профильных международных организаций, а также городских учреждений социальной политики и здравоохранения.

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