Геркус рассказал, как сорвался переход Дзюбы в «Локомотив»

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему не состоялся переход форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в состав железнодорожников.
Геркус рассказал, как сорвался переход Дзюбы в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Дзюбу, кстати, зарубил совет директоров. Мы с Сёминым были за, а остальные — против. Многих смущало, что на тот момент Артём поругался с Черчесовым. Поэтому я рванул за Эдером, но вариант с Дзюбой тоже держал в голове, вёл переговоры. Игрок был согласен, «Зенит» — тоже. В один момент я вообще предложил взять их двоих, но получил отказ», — цитирует функционера «Чемпионат».

Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018-го.

Ранее Дзюба рассказал о штрафах «Зенита» за нарушение карантина.

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