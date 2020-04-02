Макгрегор — об отказе Нурмагомедова выступить на UFC 249: я преодолел бы все преграды и выиграл бы бой

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на готовность заменить чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249.

«Я в отличной форме, чтобы провести поединок. Когда всё это началось, я сказал себе, что рад тому, что у меня не назначен официальный бой. В противном случае мне нужно было бы жить в потоке постоянно меняющейся информации и готовиться в ситуации неопределённости. Но я бы преодолел все преграды. И выиграл бы поединок», — написал в Twitter ирландец.

Нурмагомедов 1 апреля заявил, что его поединок с Тони Фергюсоном не состоится по причине пандемии коронавируса. Чемпион UFC находится в Дагестане и не может покинуть Россию из-за закрытых границ государства.

Ранее Кунченко назвал Нурмагомедова пешкой.