Кунченко — об отмене боя Нурмагомедова с Фергюсоном: Хабиб всего лишь пешка

Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко не считает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова виновником срыва поединка с Тони Фергюсоном.

«Здесь важнее здоровье и жизнь человека, турнир подождёт. Они молодые, ещё встретятся и подерутся. Как Нурмагомедов может быть инициатором отмены боя? Что ему сказали сверху, то он и сделал. Хабиб всего лишь пешка. Он сам хочет этого боя, а думают, что он избегает его. Есть болельщики положительные, а есть и отрицательные, которые постоянно что-то плохое говорят о спортсменах. Пускай говорят. Главное, что Хабиб свою задачу делает, он тренируется, идёт к своей цели. Я знаю, что поединок снова организуют. Может, в первом же турнире и будет их бой», — цитирует Кунченко «Чемпионат».

Нурмагомедов 1 апреля объявил об отмене боя с Фергюсоном, запланированного на 18 апреля. Причиной стало отсутствие возможности у россиянина вылететь за границу в связи с ситуацией с коронавирусом.

Ранее российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян выразил мнение, что в будущем UFC повторит попытку организовать бой Нурмагомедова с Фергюсоном.