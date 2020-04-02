Фотограф об откровенных снимках Ефимовой: ей есть что продемонстрировать

Бывшая пловчиха Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, прокомментировала откровенные фотосессии чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой в социальных сетях.

«Юлия — медийная личность. Ей необходимо порой подогревать интерес к своей персоне. В этом нет ничего плохого. Кроме того, ей есть что продемонстрировать», — заявила фотограф RT.

Также Каретина рассказала, почему сама редко выкладывает похожие фото в свои соцсети.

«Уже довольно давно я перестала выкладывать свою личную жизнь и детей. В определённый момент поняла, что мне не хочется выставлять это на всеобщее обозрение. В социальных сетях показываю творчество, так как хочется делиться с людьми своим умением. Но не исключаю, что когда-нибудь среди моего портфолио будут мелькать и семейные кадры», — добавила Каретина.

Ранее Каретина заявила, что границы открытого тела для пловцов частично стёрты.