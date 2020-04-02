Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты

Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.

«В жизни она такая же, как и на снимках. Даже во время сложных периодов тренировочного процесса остаётся весёлой и с улыбкой на лице. Позитив бьёт ключом. Она этим очень подкупает окружающих», — заявила Каретина.

Также фотограф выразила мнение, что в Instagram Ефимовой нет слишком откровенных снимков.

«Будем честны с собой: на фото нет ничего неприличного. Всё прикрыто, выглядит деликатно и красиво. Более того, девушки в плавании привыкли ходить в купальниках 24 часа в сутки. Поэтому границы открытого тела для них частично стёрты», — добавила Каретина.

Ранее Ефимова призналась, что получает удовольствие от карантина.