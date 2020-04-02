Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты
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«В жизни она такая же, как и на снимках. Даже во время сложных периодов тренировочного процесса остаётся весёлой и с улыбкой на лице. Позитив бьёт ключом. Она этим очень подкупает окружающих», — заявила Каретина.
Также фотограф выразила мнение, что в Instagram Ефимовой нет слишком откровенных снимков.
«Будем честны с собой: на фото нет ничего неприличного. Всё прикрыто, выглядит деликатно и красиво. Более того, девушки в плавании привыкли ходить в купальниках 24 часа в сутки. Поэтому границы открытого тела для них частично стёрты», — добавила Каретина.
Ранее Ефимова призналась, что получает удовольствие от карантина.