СМИ: Чемпионат Бельгии по футболу будет окончательно остановлен из-за коронавируса

В Бельгии не будут доигрывать чемпионат страны по футболу, признав чемпионом текущего лидера — «Брюгге».

Об этом сообщает HLN. По информации источника, такое решение было настоятельно рекомендовано руководством лиги. Официально об остановке турнира будет объявлено по итогам генеральной ассамблеи. Для принятия решения о проведении Кубка Бельгии и второй лиги страны будет создана специальная рабочая группа.

Также издание сообщает, что чемпионом страны признают «Брюгге», а второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получит «Гент». Напрямую на групповую стадию Лиги Европы попадёт «Шарлеруа», а «Антверпен» и «Стандард» сыграют в квалификационном раунде турнира.

Ранее сообщалось, что УЕФА и РФС продлили футбольный карантин.