СМИ: Чемпионат Бельгии по футболу будет окончательно остановлен из-за коронавируса

Короткая ссылка
В Бельгии не будут доигрывать чемпионат страны по футболу, признав чемпионом текущего лидера — «Брюгге».
СМИ: Чемпионат Бельгии по футболу будет окончательно остановлен из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает HLN. По информации источника, такое решение было настоятельно рекомендовано руководством лиги. Официально об остановке турнира будет объявлено по итогам генеральной ассамблеи. Для принятия решения о проведении Кубка Бельгии и второй лиги страны будет создана специальная рабочая группа. 

Также издание сообщает, что чемпионом страны признают «Брюгге», а второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получит «Гент». Напрямую на групповую стадию Лиги Европы попадёт «Шарлеруа», а «Антверпен» и «Стандард» сыграют в квалификационном раунде турнира. 

Ранее сообщалось, что УЕФА и РФС продлили футбольный карантин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить