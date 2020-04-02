СМИ: Чемпионат Бельгии по футболу будет окончательно остановлен из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает HLN. По информации источника, такое решение было настоятельно рекомендовано руководством лиги. Официально об остановке турнира будет объявлено по итогам генеральной ассамблеи. Для принятия решения о проведении Кубка Бельгии и второй лиги страны будет создана специальная рабочая группа.
Также издание сообщает, что чемпионом страны признают «Брюгге», а второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получит «Гент». Напрямую на групповую стадию Лиги Европы попадёт «Шарлеруа», а «Антверпен» и «Стандард» сыграют в квалификационном раунде турнира.
Ранее сообщалось, что УЕФА и РФС продлили футбольный карантин.