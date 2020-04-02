Вернувшийся из Англии российский тренер Кадушин сдал положительный тест на COVID-19

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Российский тренер по боксу Антон Кадушин сообщил о положительном результате теста на коронавирус.
Вернувшийся из Англии российский тренер Кадушин сдал положительный тест на COVID-19
  • РИА Новости

«Ну что, вот и у меня подтвердили коронавирус. Первые симптомы появились 25 марта. Утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, а особенно в ногах. Вызвал скорую и сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая помощь, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что тест дал положительный результат. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным», — написал в Instagram тренер.

Состоянием на 2 апреля в мире зафиксировано порядка 940 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Ранее Зуева заявила, что нужно охранять друг друга в ситуации с коронавирусом.

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