Дибала: в «Ювентусе» нам выдали витамины и со временем мы почувствовали себя лучше

Аргентинский форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как клуб помог ему лечиться от коронавируса.

«У меня был сильный кашель, я чувствовал усталость. Когда спал, то замерзал. Сначала я не думал о том, что это может быть коронавирус. Но заболели два товарища по команде, последним оказался я. У нас с женой были головные боли. В этой ситуации желательно самому ничем не лечиться. Клуб выдал нам витамины и со временем мы почувствовали себя лучше. Это психология — сначала ты испуган, но потом всё нормально. Сейчас у нас уже нет никаких симптомов» — приводит слова Дибалы Mirror.

Помимо Дибалы, в «Ювентусе» также заразились защитник Даниэле Ругани и хавбек Блез Матюиди.

Ранее глава FIGC заявил, что «Ювентус» подал всем пример, отказавшись от зарплаты.