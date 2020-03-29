Глава FIGC: «Ювентус» подал всем пример, отказавшись от зарплаты

Короткая ссылка
Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина поставил в пример соглашение между футболистами туринского «Ювентуса» и клубом об отказе от заработной платы на время пандемии коронавируса.
Глава FIGC: «Ювентус» подал всем пример, отказавшись от зарплаты
  • Reuters

«Решение, принятое «Ювентусом», является примером для всей системы. Я благодарю Джорджо Кьеллини, его товарищей по команде и Маурицио Сарри за то, что они поставили общие интересы во главу угла. Единство и солидарность в мире футбола представляют собой первый большой ответ на чрезвычайную ситуацию, которую мы переживаем. Только благодаря вкладу всех мы сделаем футбол сильнее», — приводит слова Гравины Football Italia.

Футбольный сезон в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса. Среди футболистов «Ювентуса» было выявлено три случая заболевания — у нападающего Пауло Дибалы, хавбека Блеза Матюиди и защитника Даниэле Ругани. 

Ранее сообщалось, что футболисты «Ювентуса» отказались от зарплаты за четыре месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить