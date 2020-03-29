Глава FIGC: «Ювентус» подал всем пример, отказавшись от зарплаты

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина поставил в пример соглашение между футболистами туринского «Ювентуса» и клубом об отказе от заработной платы на время пандемии коронавируса.

«Решение, принятое «Ювентусом», является примером для всей системы. Я благодарю Джорджо Кьеллини, его товарищей по команде и Маурицио Сарри за то, что они поставили общие интересы во главу угла. Единство и солидарность в мире футбола представляют собой первый большой ответ на чрезвычайную ситуацию, которую мы переживаем. Только благодаря вкладу всех мы сделаем футбол сильнее», — приводит слова Гравины Football Italia.

Футбольный сезон в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавируса. Среди футболистов «Ювентуса» было выявлено три случая заболевания — у нападающего Пауло Дибалы, хавбека Блеза Матюиди и защитника Даниэле Ругани.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ювентуса» отказались от зарплаты за четыре месяца.