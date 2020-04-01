Минспорт контролирует возвращение российских спортсменов в страну в условиях пандемии COVID-19
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства. Сообщается, что по данному вопросу Министерство спорта сотрудничает с оперативным штабом, МИД России и Росавиацией, прорабатывая вопрос об оказании помощи в эвакуации.
В настоящий момент 119 человек из сборных команд России и членов команд из 16 субъектов государства находятся за пределами России. Из них в эвакуации нуждаются 77 спортсменов.
Ранее в Минспорте отреагировали на призыв к отставке главы СБР Драчёва.