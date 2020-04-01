Бойцы ACA призвали людей соблюдать правила карантина

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Бойцы промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) призвали людей соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса.
Бойцы ACA призвали людей соблюдать правила карантина
  • Pixabay

Пресс-служба лиги опубликовала в своём Instagram видео, на котором бойцы из разных стран призывают людей не выходить из дома без крайней необходимости, а также соблюдать дистанцию в людных местах.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 1 апреля в мире зафиксировано около 860 тыс. заражений. Более 42 тыс. заболевших скончались.

Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» будут отдавать часть зарплаты врачам больницы в Коммунарке.

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