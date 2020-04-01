Футболисты «Динамо» будут отдавать часть зарплаты врачам больницы в Коммунарке

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что футболисты команды будут перечислять часть своей зарплаты врачам больницы в Коммунарке в Москве, где находятся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Динамо» изначально хотело помочь в борьбе с коронавирусом многим больницам, в том числе и в Коммунарке. В клуб как раз обратились за помощью оттуда — были проблемы с зоной отдыха для медицинского персонала», — цитирует Шунина «Чемпионат».

По словам вратаря, помочь больнице сразу согласились все игроки команды.

«Подписали дополнительное соглашение, по которому определённый процент от зарплаты каждого футболиста «Динамо» пойдёт на решение этой проблемы. Ситуация ведь крайне тяжёлая, новых больных привозят каждый день, врачи там практически живут», — заявил Шунин.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта сезон РПЛ был приостановлен до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса. 1 апреля количество заражённых в России достигло 2777.

Ранее сообщалось, что российские велогонщицы продают свою форму, чтобы помочь больнице в Бергамо.