В первый день работы горячей линии Федерации бокса России поступило 850 обращений

В первый день работы горячей линии Федерации бокса России, которая направлена на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, поступило 850 обращений.

Как сообщается на официальном сайте организации, больше всего обращений было зафиксировано из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

31 марта Федерация бокса России открыла горячую линию по борьбе с коронавирусом. Деятельность оперативного штаба направлена на помощь ветеранам спорта, абсолютно всем спортсменам России, тренерам, судьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и многодетным семьям.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 1 апреля количество заражённых в России достигло 2777.

Ранее Минспорт организовал кол-центр по противодействию распространению коронавируса.