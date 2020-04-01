«Матч ТВ» покажет матч по киберфутболу между «Спартаком» и ЦСКА

Телеканал «Матч ТВ» проведёт трансляцию киберфутбольного матча между московским «Спартаком» и ЦСКА.

Как сообщает «Матч ТВ», игроки команд в условиях карантина сыграют между собой в футбольный симулятор FIFA 20.

«Спартак» будет представлен Александром Соболевым и Георгием Джикией, а за ЦСКА сыграют Фёдор Чалов и Константин Кучаев.

Комментировать же игру будут Георгий Черданцев и Константин Генич.

Игра состоится 1 апреля в 20:00 по мск.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант сыграет на киберспортивном турнире, организованном лигой.