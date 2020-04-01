«Матч ТВ» покажет матч по киберфутболу между «Спартаком» и ЦСКА
- РИА Новости
Как сообщает «Матч ТВ», игроки команд в условиях карантина сыграют между собой в футбольный симулятор FIFA 20.
«Спартак» будет представлен Александром Соболевым и Георгием Джикией, а за ЦСКА сыграют Фёдор Чалов и Константин Кучаев.
Комментировать же игру будут Георгий Черданцев и Константин Генич.
Игра состоится 1 апреля в 20:00 по мск.
Ранее сообщалось, что двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант сыграет на киберспортивном турнире, организованном лигой.