«Матч ТВ» покажет матч по киберфутболу между «Спартаком» и ЦСКА

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Телеканал «Матч ТВ» проведёт трансляцию киберфутбольного матча между московским «Спартаком» и ЦСКА.
«Матч ТВ» покажет матч по киберфутболу между «Спартаком» и ЦСКА
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», игроки команд в условиях карантина сыграют между собой в футбольный симулятор FIFA 20. 

«Спартак» будет представлен Александром Соболевым и Георгием Джикией, а за ЦСКА сыграют Фёдор Чалов и Константин Кучаев.

Комментировать же игру будут Георгий Черданцев и Константин Генич. 

Игра состоится 1 апреля в 20:00 по мск.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант сыграет на киберспортивном турнире, организованном лигой.

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