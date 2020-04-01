Тарпищев считает, что весь теннисный сезон может быть отменён из-за коронавируса
- РИА Новости
«Несколько недель назад они собирались проводить Уимблдон в любом случае. Но ситуация в мире развивается так, что есть вероятность, что весь теннисный сезон будет отменён. Новости поступают стремительно, и остаётся только следить, как будут развиваться события. Реально предсказать что-то сейчас очень сложно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили все турниры предварительно до 7 июня.
Ранее сообщалось, что WTA может продлить теннисный сезон.