Тарпищев считает, что весь теннисный сезон может быть отменён из-за коронавируса

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что из-за пандемии коронавируса теннисный сезон может быть полностью отменён.
Тарпищев считает, что весь теннисный сезон может быть отменён из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Несколько недель назад они собирались проводить Уимблдон в любом случае. Но ситуация в мире развивается так, что есть вероятность, что весь теннисный сезон будет отменён. Новости поступают стремительно, и остаётся только следить, как будут развиваться события. Реально предсказать что-то сейчас очень сложно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили все турниры предварительно до 7 июня.

Ранее сообщалось, что WTA может продлить теннисный сезон.

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