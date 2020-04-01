Закарян: в кризисной ситуации некоторые американцы начинают скупать оружие наравне с продуктами

Известный продюсер и соавтор ледового «Оскара» Ари Закарян рассказал, как в США обстоят дела в условиях коронавируса.

«Погода прекрасная, просто наслаждаться ей некому: закрыты все казино, рестораны, кинотеатры, торговые моллы, работают несколько крупных продовольственных торговых центров. Процесс покупки продуктов небыстрый, так как внутрь одновременно запускают очень ограниченное количество человек и они не должны приближаться друг к другу. Но паники нет. Люди чётко соблюдают рекомендации», — сказал Закарян в интервью RT.

При этом он выразил удовлетворение тем фактом, что в Лас-Вегасе первым делом закрыли все оружейные магазины.

«Менталитет некоторых американцев почему-то таков, что в любой кризисной ситуации наряду с продуктами они начинают скупать оружие», — заключил Закарян.

Ранее он высказался о переносе чемпионата мира по фигурному катанию на осень.