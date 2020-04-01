Соавтор ледового «Оскара» высказался о переносе ЧМ по фигурному катанию на осень

Известный продюсер и один из соавторов ледового «Оскара» Ари Закарян поделился мнением о возможном переносе чемпионата мира по фигурному катанию на осень 2020 года.

«Сложный вопрос. Сейчас уже прошло две с лишним недели с тех пор, как фигуристы во всём мире были лишены возможности проводить тренировки на льду. Неоднократно убеждался: если человек не катается три недели, ему потом требуется как минимум два месяца, чтобы вернуться на прежний уровень и набрать относительно хорошую соревновательную форму. Как долго продолжится наша изоляция, никому не известно», — сказал Закарян в интервью RT.

По его словам, если изоляция завершится в начале мая, то появится возможность организовать чемпионат мира осенью.

«Но целесообразности в таком решении я, честно говоря, не вижу: в этом случае в фигурном катании полностью поменяется календарь и всё встанет с ног на голову. Да и вероятность того, что до мая ситуация нормализуется во всех без исключения странах, не слишком велика», — добавил продюсер.

Ранее он заявил, что фигурное катание держится на плаву благодаря России и Японии.