Закарян: фигурное катание держится на плаву за счёт России и Японии

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Известный продюсер и соавтор ледового «Оскара» Ари Закарян выразил мнение, что фигурное катание переживает сложные времена.
Закарян: фигурное катание держится на плаву за счёт России и Японии
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я много раз говорил: наш вид спорта и без коронавируса переживает сейчас достаточно сложные времена — держится на плаву прежде всего за счёт России и Японии. Как фигурное катание переживёт нынешний удар, в каком виде и с какими возможностями вернётся к нормальной жизни, сколько времени потребуется на то, чтобы спортсмены восстановили собственное физическое и моральное состояние, предсказать, думаю, не возьмётся никто», — сказал Закарян в интервью RT.

Ранее он признался, что для него отмена чемпионата мира по фигурному катанию стала колоссальным шоком.

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