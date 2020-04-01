Соавтор ледового «Оскара»: отмена ЧМ по фигурному катанию стала колоссальным шоком

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Известный продюсер и соавтор ледового «Оскара» Ари Закарян рассказал, как отреагировал на отмену чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале.
Соавтор ледового «Оскара»: отмена ЧМ по фигурному катанию стала колоссальным шоком
  • РИА Новости

«Для всех, кто был причастен к реализации проекта, начиная с меня и Оливера Хёнера (владельца швейцарского шоу Art on Ice. — RT) и заканчивая канадской федерацией фигурного катания и ISU, известие о том, что ЧМ не состоится, стало колоссальным шоком. В отличие от большинства болельщиков, мы слишком хорошо понимали, сколько сил, нервов и денег всеми нами вложено в этот проект», — сказал Закарян в интервью RT.

Ранее вице-чемпионка Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева продемонстрировала, как поддерживает форму в условиях карантина из-за коронавируса.

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