Соавтор ледового «Оскара»: отмена ЧМ по фигурному катанию стала колоссальным шоком

Известный продюсер и соавтор ледового «Оскара» Ари Закарян рассказал, как отреагировал на отмену чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале.

«Для всех, кто был причастен к реализации проекта, начиная с меня и Оливера Хёнера (владельца швейцарского шоу Art on Ice. — RT) и заканчивая канадской федерацией фигурного катания и ISU, известие о том, что ЧМ не состоится, стало колоссальным шоком. В отличие от большинства болельщиков, мы слишком хорошо понимали, сколько сил, нервов и денег всеми нами вложено в этот проект», — сказал Закарян в интервью RT.

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