Крылов рассказал, как обстоят дела с получением российского паспорта

Украинский боец UFC Никита Крылов ответил, как проходит процедура получения российского паспорта.

«Никак. В прошлом году мы запустили этот процесс, мне выделили квоту на получение российского паспорта. Но ввиду занятости и большого числа разъездов не смог сдвинуть это дело с мёртвой точки. Ведь мне нужно было находиться в России на протяжении длительного времени, собрать пакет документов. Но 2019-й у меня был как никогда насыщенным», — заявил Крылов в интервью RT.

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