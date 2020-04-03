Крылов рассказал, как обстоят дела с получением российского паспорта

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Украинский боец UFC Никита Крылов ответил, как проходит процедура получения российского паспорта.
Крылов рассказал, как обстоят дела с получением российского паспорта
  • © Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

«Никак. В прошлом году мы запустили этот процесс, мне выделили квоту на получение российского паспорта. Но ввиду занятости и большого числа разъездов не смог сдвинуть это дело с мёртвой точки. Ведь мне нужно было находиться в России на протяжении длительного времени, собрать пакет документов. Но 2019-й у меня был как никогда насыщенным», — заявил Крылов в интервью RT.

Ранее Крылов объяснил, почему бросил вызов Кори Андерсону.

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