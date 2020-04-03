Крылов рассказал, как обстоят дела с получением российского паспорта
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«Никак. В прошлом году мы запустили этот процесс, мне выделили квоту на получение российского паспорта. Но ввиду занятости и большого числа разъездов не смог сдвинуть это дело с мёртвой точки. Ведь мне нужно было находиться в России на протяжении длительного времени, собрать пакет документов. Но 2019-й у меня был как никогда насыщенным», — заявил Крылов в интервью RT.
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