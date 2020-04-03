Боец UFC Крылов объяснил, почему бросил вызов Андерсону

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Украинский боец Никита Крылов рассказал, почему решил бросить вызов именно американцу Кори Андерсону.
Боец UFC Крылов объяснил, почему бросил вызов Андерсону
  • © Vaughn Ridley/Getty Images/AFP

«Считаю, что бросить вызов можно тому спортсмену, по отношению к которому ты испытываешь определённые эмоции. Не могу сказать, что это неприязнь, но в целом не очень симпатизирую Андерсону, особенно учитывая его поведение и слова в мой адрес по окончании битвы с Уокером. Поэтому не вижу ничего плохого в ответной реакции», — заявил Крылов в интервью RT.

Ранее Крылов после победы над Джонни Уокером на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии опубликовал фото с флагами России и Украины.

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