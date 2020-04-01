Валуев поддержал заразившегося коронавирусом главврача больницы в Коммунарке

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев опубликовал пост в поддержку главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Во вторник, 31 марта стало известно о заражении медика коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Проценко ушёл в режим полной изоляции в связи с заражением COVID-19. Болезнь не выбирает, тем более что врачи сегодня держат оборону на переднем крае по всему миру. Давайте дружно поддержим Дениса и его коллег и ещё раз скажем им огромное спасибо. Вместе мы победим. Уверен, страна должным образом это отметит», — написал Валуев в своём аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что экс-звезду сборной Англии по футболу Коула связали и ограбили люди в масках и камуфляже.