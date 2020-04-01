Евсеев назвал «Уфу» одной из лучших футбольных команд России

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался по поводу своей работы в клубе.

В Instagram специалист напомнил, что возглавил уфимцев ровно год назад.

«Ровно год назад я дебютировал в качестве главного тренера «Уфы». Спасибо Шамилю Газизову за предложение возглавить один из лучших клубов страны! Это был сильный и интересный вызов, год пролетел незаметно. 31 марта 2019 года мы играли с ЦСКА в Москве. Вырвали ничью, уступая 0:2. Главное, верить в себя и своих игроков в любой ситуации. Быть единым целым. Тогда всё получится! А с ЦСКА, который тренирует Виктор Гончаренко, тоже возглавлявший «Уфу», мы уже сыграли трижды. И все три раза вничью — 2:2, 1:1 и 0:0. С шестикратными чемпионами России «Уфа» в последний год на равных!» — написал Евсеев.

Ранее сообщалось, что Черчесов призвал болельщиков соблюдать карантин.

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