Тренер Макгрегора намекнул на возможность поединка ирландца с Фергюсоном

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор может стать соперником действующего обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249.

Известный обозреватель Ариэль Хельвани устроил на своей странице в Twitter опрос на тему, что делать Тони Фергюсону, если Хабиб Нурмагомедов не сумеет принять участие в турнире UFC 249. Журналист предложил два варианта ответа: драться 18 апреля с Джастином Гэтжи или же ждать поединка с Нурмагомедовым на другом турнире.

«Возможно, есть и третий вариант», — написал в комментариях тренер Макгрегора Джон Кавана.

Хабиб Нурмагомедов не может покинуть Россию из-за закрытых по причине пандемии коронавирусной инфекции границ государства. Однако в UFC не делали заявлений, что чемпион не сумеет выступить на турнире UFC 249, где 18 апреля он должен встретиться с Тони Фергюсоном.

Ранее Ян выразил мнение что Хабиб Нурмагомедов не хочет лететь в США на бой с Фергюсоном.