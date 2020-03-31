Тренер Макгрегора намекнул на возможность поединка ирландца с Фергюсоном

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор может стать соперником действующего обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249.
Тренер Макгрегора намекнул на возможность поединка ирландца с Фергюсоном
  • Reuters

Известный обозреватель Ариэль Хельвани устроил на своей странице в Twitter опрос на тему, что делать Тони Фергюсону, если Хабиб Нурмагомедов не сумеет принять участие в турнире UFC 249. Журналист предложил два варианта ответа: драться 18 апреля с Джастином Гэтжи или же ждать поединка с Нурмагомедовым на другом турнире. 

«Возможно, есть и третий вариант», — написал в комментариях тренер Макгрегора Джон Кавана. 

Хабиб Нурмагомедов не может покинуть Россию из-за закрытых по причине пандемии коронавирусной инфекции границ государства. Однако в UFC не делали заявлений, что чемпион не сумеет выступить на турнире UFC 249, где 18 апреля он должен встретиться с Тони Фергюсоном.

Ранее Ян выразил мнение что Хабиб Нурмагомедов не хочет лететь в США на бой с Фергюсоном.

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