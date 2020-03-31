Ян считает, что Хабиб Нурмагомедов не хочет лететь в США на бой с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прокомментировал возможную отмену боя между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который находится под угрозой из-за решения правительства России закрыть границы.

«Я слышал, что говорил Хабиб. Во-первых, им не объявили на 100 процентов, что бой будет в Абу-Даби. Но они решили, что на 99 процентов будет там, полетели туда, а их не пустили, получается. Во-вторых, реально же говорили о том, что Абу-Даби закрывают. Я знаю, что у нас многие ребята по этой причине меняли билеты, потому что через Абу-Даби уже не получалось полететь. Думаю, ситуация такая, что Хабиб уже не хочет лететь в США, поскольку оттуда они прилетели, и опять туда лететь», — заявил Ян в интервью YouTube-каналу FightSpace.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были встретиться на турнире UFC 249, запланированном 18 апреля в Бруклине. Однако из-за пандемии коронавируса место проведения мероприятия остаётся неизвестным. Нурмагомедов за месяц до поединка улетел в Дагестан и теперь не может покинуть страну.

Ранее Ян обратился к Умару Нурмагомедову.