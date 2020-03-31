Ян — Умару Нурмагомедову: ты приди сначала и сделай что-то, а потом начни говорить

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян отреагировал на заявление своего соотечественника Умара Нурмагомедова, который заявил о необходимости« разнести» лучших бойцов легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), включая Яна.

«Я не слышал там чего-то такого оскорбительного. Думаю, это амбиции молодого бойца, который верит в себя, озвучивает свои мысли. Это нормальное явление, почему нет. Я его лично не знаю, поэтому мне абсолютно без разницы. Когда Умар начинает говорить: «Я хочу того побить, этого…» Ты приди сначала, докажи, сделай что-то — и начни говорить. Я готов драться против любого, для меня нет разницы — это спорт. Если мы оба будем на вершине, то будем биться без проблем. Сейчас ему предстоит много работать, многих надо победить и доказать, что ты реально достоин», — цитирует Яна YouTube-канал FightSpace.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Боец подписал контракт с организацией, однако ещё не провёл под её эгидой ни одного боя.

Ранее доюродный брат Нурмагомедова заявил, что хочет «разнести» Яна и Сехудо.