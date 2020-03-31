PR-директор «Локомотива» заявил, что убытки клубов РПЛ исчисляются десятками миллионов рублей

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Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо оценил убытки отечественных клубов из-за карантина, который был введён из-за угрозы коронавируса.

«Мы не можем продавать билеты, клубный магазин тоже закрыт. Продажа мерча и билетов — это одни из важнейших позиций. К сожалению, данные статьи доходов вообще не так развиты в России, а тут всё окончательно свелось к нулю. Для больших клубов убытки исчисляются десятками миллионов рублей», — сказал Брейдо в интервью каналу COMMANDOS в YouTube.

Ранее гендректор «Уфы» выразил мнение, что нынешний сезон РПЛ нужно завершить досрочно.

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