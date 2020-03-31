Гендректор «Уфы» считает, что нынешний сезон РПЛ нужно завершить досрочно

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает целесообразным завершить сезон-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Считаю, что этот сезон надо заканчивать. Нужно уже готовиться к следующему. Не зацикливаться на том, что нужно обязательно завершать сезон. Ведь мы точно не знаем, будут ли спонсоры ждать и дальше выполнять свои обязательства. Мы не знаем, как будем готовить футболистов к последней части чемпионата. Проще закончить нынешний розыгрыш РПЛ и готовиться к следующему. Тем же составом», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат РПЛ сезона-2019/20 был прерван после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Геркус оценил финансовые потери клубов из-за коронавируса.