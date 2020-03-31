Геркус оценил финансовые потери клубов из-за коронавируса

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус на примере «Спартака» оценил возможные финансовые потери российских клубов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Геркус оценил финансовые потери клубов из-за коронавируса
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы видим на графике доходы «Спартака» от продаж билетов и абонементов в том сезоне, когда команда играла в Лиге чемпионов. Если вы посмотрите на обычный сезон, то выручка будет порядка 500 млн рублей за проведение домашних матчей. А в лигочемпионский сезон они дополнительно получили порядка 400 млн рублей. Сейчас, глядя на эти цифры, можно сказать, что «Спартак» будет терять где-то 200 млн рублей», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Он отметил, что топ-клубы понесут наибольшие потери из-за сложившейся ситуации.

«Зенит», думаю, ещё больше потеряет, ЦСКА — сопоставимые деньги, а «Локо» — чуть меньше», — добавил функционер.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее Леонид Федун высказал мнение о ситуации с возможным урезанием зарплат игрокам в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

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