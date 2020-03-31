Мамедов прокомментировал инициативу Федерации бокса России помогать находящимся на самоизоляции

Член сборной России по боксу Габил Мамедов поддержал создание оперативного штаба Федерации бокса России, направленного на оказание помощи соотечественникам во время пандемии коронавируса.

«Когда узнал о том, что Федерация бокса России проявила инициативу, что именно бокс будет помогать, то это вызвало реально большую гордость у меня. Приятно, что есть люди, которые не только могут, но и хотят помочь. Это очень важно. Сейчас у всех трудные времена, нужно объединиться и быть примером, как это делает наша федерация», — заявил спортсмен RT.

Ранее боксёр Мамедов рассказал, как намерен сохранять форму на карантине.