Мамедов прокомментировал инициативу Федерации бокса России помогать находящимся на самоизоляции
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«Когда узнал о том, что Федерация бокса России проявила инициативу, что именно бокс будет помогать, то это вызвало реально большую гордость у меня. Приятно, что есть люди, которые не только могут, но и хотят помочь. Это очень важно. Сейчас у всех трудные времена, нужно объединиться и быть примером, как это делает наша федерация», — заявил спортсмен RT.
Ранее боксёр Мамедов рассказал, как намерен сохранять форму на карантине.