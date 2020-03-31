Боксёр Мамедов рассказал, как намерен сохранять форму на карантине

Член сборной России по боксу Габил Мамедов рассказал, как собирается поддерживать физическую форму во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

«Старшие тренеры сказали следить за своим здоровьем, беречь себя в первую очередь. С личным тренером я тоже переговорил, он может попробовать найти зал в Оренбурге и там поддерживать форму, потому что дома всего не сделаешь. Это лично моя инициатива, сам этого хочу, никто не заставляет. Был бы частный дом, можно было бы выйти на улицу, во дворе что-то поделать, а в квартире ничего не сделаешь», — заявил Мамедов RT.

Ранее боксёр Мамедов рассказал о самоизоляции.