Боксёр Мамедов о самоизоляции: первые пять-шесть дней было весело, но уже поднадоело

Член сборной России по боксу Габил Мамедов, выступающий в весовой категории до 60 кг, рассказал о жизни в условиях самоизоляции.

«Всю команду, которая прилетела из Лондона, посадили на домашний карантин. Кто-то тренируется дома, но сильно там не разойдёшься, не побегаешь. Кто-то боксёрские упражнения выполняет. Мы провели большую работу перед олимпийским отборочным турниром, дома практически не были, и теперь у нас небольшой отпуск. Если честно, то уже подустали: привыкли к другому ритму жизни, а дома сидеть без дела скучно. Первые пять-шесть дней было весело, думалось, что вот он — отдых, хорошо, но уже поднадоело», — заявил Мамедов RT.

Сборная России по боксу в начале марта находилась в Лондоне на олимпийском квалификационном турнире, однако соревнования были прерваны из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что члены сборной России по боксу будут помогать доставлять продукты и медикаменты находящимся в самоизоляции.