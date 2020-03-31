Члены сборной России по боксу будут помогать доставлять продукты и медикаменты находящимся на самоизоляции

Валерия Трабукки, руководитель оперативного штаба и горячей линии помощи Федерации бокса России заявила, что члены сборной страны будут доставлять продукты и медикаменты для людей, находящихся в самоизоляции.

«Члены сборной недавно вернулись из Лондона, и теперь им надо было провести 14 дней в самоизоляции. После этого по возможности они тоже будут помогать с доставкой. Боксёры из региональных федераций тоже с нами, они поддержали нашу инициативу. Будем переадресовывать им запросы, поступившие в регионы», — заявила Трабукки RT.

В Лондоне проходил отборочный турнир на Олимпиаду-2020 в Токио, однако он не был завершён в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее в оперативном штабе Федерации бокса России подвели итоги первого дня работы.