Члены сборной России по боксу будут помогать доставлять продукты и медикаменты находящимся на самоизоляции
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«Члены сборной недавно вернулись из Лондона, и теперь им надо было провести 14 дней в самоизоляции. После этого по возможности они тоже будут помогать с доставкой. Боксёры из региональных федераций тоже с нами, они поддержали нашу инициативу. Будем переадресовывать им запросы, поступившие в регионы», — заявила Трабукки RT.
В Лондоне проходил отборочный турнир на Олимпиаду-2020 в Токио, однако он не был завершён в связи с мировой пандемией коронавируса.
Ранее в оперативном штабе Федерации бокса России подвели итоги первого дня работы.