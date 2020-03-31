В оперативном штабе Федерации бокса России подвели итоги первого дня работы
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«У нас был очень активный первый день работы горячей линии. Мы приняли 220 звонков из различных регионов России, было 185 заявок на маски и антисептики, четыре заявки на доставку продуктов и медикаментов, остальные заявки поступили от волонтёров, которые захотели присоединиться к нашему движению как в Москве, так и в регионах. В основном звонили из Москвы и области, потом идёт Санкт-Петербург, и из остальных городов поступало от одной до пяти заявок. Всего в проект вовлечено около 200 волонтёров», — заявила Трабукки RT.
Также руководитель штаба рассказала, что Федерация бокса России уже принимает благодарности за данную инициативу.
«Уже были обращения от спортсменов и ветеранов спорта. Звонили те, кто связан не только с боксом, но и с другими видами спорта. Одна бабушка узнала о нас из Instagram, было приятно получить её отклик. Хочу обратить внимание, что все звонившие знают, что такое самоизоляция, и обязательно спрашивают про бесконтактную доставку: нужно ли принимать из рук в руки», — добавила Трабукки.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России открыла горячую линию по борьбе с коронавирусом.