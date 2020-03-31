В оперативном штабе Федерации бокса России подвели итоги первого дня работы

Короткая ссылка
Руководитель оперативного штаба и горячей линии помощи Федерации бокса России Валерия Трабукки подвела итоги первого дня работы.
В оперативном штабе Федерации бокса России подвели итоги первого дня работы
  • @EuropeanBoxingConfederation
  • Facebook

«У нас был очень активный первый день работы горячей линии. Мы приняли 220 звонков из различных регионов России, было 185 заявок на маски и антисептики, четыре заявки на доставку продуктов и медикаментов, остальные заявки поступили от волонтёров, которые захотели присоединиться к нашему движению как в Москве, так и в регионах. В основном звонили из Москвы и области, потом идёт Санкт-Петербург, и из остальных городов поступало от одной до пяти заявок. Всего в проект вовлечено около 200 волонтёров», — заявила Трабукки RT.

Также руководитель штаба рассказала, что Федерация бокса России уже принимает благодарности за данную инициативу.

«Уже были обращения от спортсменов и ветеранов спорта. Звонили те, кто связан не только с боксом, но и с другими видами спорта. Одна бабушка узнала о нас из Instagram, было приятно получить её отклик. Хочу обратить внимание, что все звонившие знают, что такое самоизоляция, и обязательно спрашивают про бесконтактную доставку: нужно ли принимать из рук в руки», — добавила Трабукки.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России открыла горячую линию по борьбе с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить