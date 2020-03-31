В оперативном штабе Федерации бокса России подвели итоги первого дня работы

Руководитель оперативного штаба и горячей линии помощи Федерации бокса России Валерия Трабукки подвела итоги первого дня работы.

«У нас был очень активный первый день работы горячей линии. Мы приняли 220 звонков из различных регионов России, было 185 заявок на маски и антисептики, четыре заявки на доставку продуктов и медикаментов, остальные заявки поступили от волонтёров, которые захотели присоединиться к нашему движению как в Москве, так и в регионах. В основном звонили из Москвы и области, потом идёт Санкт-Петербург, и из остальных городов поступало от одной до пяти заявок. Всего в проект вовлечено около 200 волонтёров», — заявила Трабукки RT.

Также руководитель штаба рассказала, что Федерация бокса России уже принимает благодарности за данную инициативу.

«Уже были обращения от спортсменов и ветеранов спорта. Звонили те, кто связан не только с боксом, но и с другими видами спорта. Одна бабушка узнала о нас из Instagram, было приятно получить её отклик. Хочу обратить внимание, что все звонившие знают, что такое самоизоляция, и обязательно спрашивают про бесконтактную доставку: нужно ли принимать из рук в руки», — добавила Трабукки.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России открыла горячую линию по борьбе с коронавирусом.