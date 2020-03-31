Федерация бокса России открыла горячую линию по борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв объявил об открытии оперативного штаба и горячей линии по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«Сегодня настал момент, когда всему спортивному сообществу как никогда необходимо объединиться, сплотиться и протянуть руку помощи всем своим коллегам, всем спортсменам, которые оказались в условиях самоизоляции, а также тем людям, которые не могут позаботиться о себе в полной мере: ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, многодетным семьям и просто нуждающимся, максимально оградив их от возможных носителей вируса, и постараться сделать их самоизоляцию более комфортной и безопасной», — написал Кремлёв в своём Instagram.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рассказал о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в США.