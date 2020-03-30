Боксёр Ковалёв о коронавирусе: не игнорируйте, это на самом деле засада

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в США.

«Все по домам сидят, все соседи дома сидят. Пожалуйста, сидите дома. Я вот просто зарядку вышел сделать возле дома. Берегите себя в такое непростое время. Это ведь всё не шутки. Мы в Калифорнии сидим по домам с 14 марта. В Россию это только дошло. Не игнорируйте, это на самом деле засада», — заявил Ковалёв в своём видеообращении в Instagram.

Поединок Ковалёва с Салливаном Баррерой, запланированный на 17 марта, был перенесён из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее британский боксёр Ярд сообщил о смерти отца от коронавируса.