Британский боксёр Ярд сообщил о смерти отца из-за коронавируса

Британский боксёр Энтони Ярд сообщил, что его отец скончался из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я скрытный человек, и я всё ещё в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома. Мой отец вчера скончался от этого вируса, у него не было проблем со здоровьем», — написал Ярд в сториз в своём Instagram.

По его мнению, чем больше люди будут выходить на улицу, тем дольше продлится эпидемия. Он также считает, что не стоит рисковать своим здоровьем и выходить из дома.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире зафиксировано более 575 тысяч случаев заражения, более 26,6 тысячи человек скончались.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил возмущение от отношения москвичей к ситуации с коронавирусом.