Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.

«Проехал на машине по прекрасной Сходне, на улице праздник, толпы мам с детьми, коллективные гулянья и пикники! Люди, вы совсем охренели? Что вы делаете? Нам нужен карантин! Полный и тотальный!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 29 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534. При этом 1014 случаев заражения зафиксировано в Москве.

Ранее хоккеист «Колорадо» Никита Задоров показал, как тренируется во время карантина.