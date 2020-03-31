Ушёл из жизни экс-хоккеист «Динамо» Фроликов

Известный в прошлом хоккеист московского «Динамо» Алексей Фроликов умер на 64-м году жизни.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва от лица руководства, команды и болельщиков выражает свои искренние соболезнования родным и близким Алексея Викторовича… Динамовская семья понесла невосполнимую утрату», — написано в заявлении «Динамо» на официальном сайте клуба.

Фроликов в составе молодёжной сборной СССР становился лучшим бомбардиром МЧМ-1977. В составе «Динамо» выигрывал Кубок СССР (1976).

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