Ушёл из жизни экс-хоккеист «Динамо» Фроликов

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Известный в прошлом хоккеист московского «Динамо» Алексей Фроликов умер на 64-м году жизни.
Ушёл из жизни экс-хоккеист «Динамо» Фроликов
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«Хоккейный клуб «Динамо» Москва от лица руководства, команды и болельщиков выражает свои искренние соболезнования родным и близким Алексея Викторовича… Динамовская семья понесла невосполнимую утрату», — написано в заявлении «Динамо» на официальном сайте клуба.

Фроликов в составе молодёжной сборной СССР становился лучшим бомбардиром МЧМ-1977. В составе «Динамо» выигрывал Кубок СССР (1976).

Ранее сообщалось, что легкоатлет из Барбадоса стал первым участником ОИ, скончавшимся от коронавируса.

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