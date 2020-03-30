Легкоатлет из Барбадоса стал первым участником ОИ, скончавшимся от коронавируса
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Джордан скончался 28 марта в возрасте 69 лет после заражения COVID-19, сообщает TigerTV.
Прежде о смерти кого-либо из участников Олимпийских игр от коронавируса не сообщалось.
Пирсон представлял Барбадос в беге на 100 м и эстафете 4 × 100 м на летних Олимпийских играх в 1976 году. В обеих дисциплинах он выбыл из борьбы по итогам предварительных раундов.
Ранее СМИ сообщили о новой дате летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.