Легкоатлет из Барбадоса стал первым участником ОИ, скончавшимся от коронавируса

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Барбадосский легкоатлет Пирсон Джордан стал первым участником Олимпийских игр, скончавшимся от коронавируса.
Легкоатлет из Барбадоса стал первым участником ОИ, скончавшимся от коронавируса
  • Pixabay

Джордан скончался 28 марта в возрасте 69 лет после заражения COVID-19, сообщает TigerTV.

Прежде о смерти кого-либо из участников Олимпийских игр от коронавируса не сообщалось.

Пирсон представлял Барбадос в беге на 100 м и эстафете 4 × 100 м на летних Олимпийских играх в 1976 году. В обеих дисциплинах он выбыл из борьбы по итогам предварительных раундов.

Ранее СМИ сообщили о новой дате летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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