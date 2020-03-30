СМИ: Олимпиада в Токио начнётся 23 июля 2021 года
- РИА Новости
Как сообщает NHK, Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет Игр, власти Токио и правительство Японии согласовали даты проведения соревнований: Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса.
Ранее Томас Бах подтвердил, что квалифицировавшиеся на Игры в Токио спортсмены попадут на ОИ в 2021 году без отбора.