СМИ: Олимпиада в Токио начнётся 23 июля 2021 года

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Организаторы летних Олимпийских игр в Токио, перенесённых на 2021 год из-за пандемии коронавируса, достигли договорённости по новым датам проведения соревнований.
СМИ: Олимпиада в Токио начнётся 23 июля 2021 года
  • РИА Новости

Как сообщает NHK, Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет Игр, власти Токио и правительство Японии согласовали даты проведения соревнований: Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. 

Ранее Томас Бах подтвердил, что квалифицировавшиеся на Игры в Токио спортсмены попадут на ОИ в 2021 году без отбора.

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