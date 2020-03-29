Бах подтвердил, что квалифицировавшиеся на Игры в Токио спортсмены попадут на ОИ в 2021 году без отбора

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что спортсмены, которые квалифицировались на Олимпиаду 2020 года в Токио, смогут принять участие в Играх 2021 года без прохождения ещё одного отбора.

«Понятно, что те спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпийские игры в Токио, сохранят за собой лицензию. Это следует из того, что соревнования сохранят название — «Токио-2020», — приводит слова Баха ТАСС.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа. К моменту принятия решения о переносе Олимпиады было разыграно 57% лицензий.

Ранее NYT назвала возможную дату открытия Олимпиады в Токио.