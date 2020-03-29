Бах подтвердил, что квалифицировавшиеся на Игры в Токио спортсмены попадут на ОИ в 2021 году без отбора
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«Понятно, что те спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпийские игры в Токио, сохранят за собой лицензию. Это следует из того, что соревнования сохранят название — «Токио-2020», — приводит слова Баха ТАСС.
24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа. К моменту принятия решения о переносе Олимпиады было разыграно 57% лицензий.
Ранее NYT назвала возможную дату открытия Олимпиады в Токио.