NYT назвала возможную дату открытия Олимпиады в Токио
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Как сообщает The New York Times, организаторы соревнований рассматривают возможность проведения открытия Игр 23 июля.
29 марта состоится встреча Международного олимпийского комитета (МОК), на которой планируется принять решение о новых сроках проведения ОИ.
24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее в оргкомитете ОИ-2024 заявили, что пандемия коронавируса отразится на подготовке к Играм.