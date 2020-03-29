NYT назвала возможную дату открытия Олимпиады в Токио

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Стала известна возможная дата открытия Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса.
NYT назвала возможную дату открытия Олимпиады в Токио
  • © Mladen ANTONOV / AFP

Как сообщает The New York Times, организаторы соревнований рассматривают возможность проведения открытия Игр 23 июля.

29 марта состоится встреча Международного олимпийского комитета (МОК), на которой планируется принять решение о новых сроках проведения ОИ. 

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее в оргкомитете ОИ-2024 заявили, что пандемия коронавируса отразится на подготовке к Играм.

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