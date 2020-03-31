Президент ПБК ЦСКА: российский спорт не выдержит пандемии коронавируса и обвала рубля

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин спрогнозировал, как пандемия коронавирусной инфекции повлияет на отечественный спорт.

«Потери мировой экономики в целом и спорта в частности будут огромными. У всех компаний остановился кэш-флоу, у клубов нет выручки, а есть только колоссальные и уже невыполнимые обязательства в виде контрактов игроков, договорённостей со спонсорами. Пока убытки довольно сложно измерить в миллионах или процентах. Если на Западе рано или поздно, с другими цифрами контрактов, доходов и прочего, индустрия вновь заработает и есть шансы на перезапуск, то в России проблема намного серьёзнее. У нас к пандемии коронавируса добавился обвал рубля. Буду рад ошибиться, но двойного удара наш спорт не выдержит. Думаю, последствия мы будем ощущать не менее двух, а то и трёх сезонов», — приводит слова Ватутина News.ru.

27 марта Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона без определения чемпиона в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Керр не исключил, что «Голден Стэйт» не будет доигрывать сезон НБА.