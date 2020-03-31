Борис Ротенберг: разговоров с Кокориным о контракте с «Сочи» не было

Президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что не обсуждал с форвардом Александром Кокориным возможность подписания полноценного контракта с клубом.

«Никаких разговоров на тему Кокорина не было. Александр принадлежит «Зениту». Сейчас нужно пережить пандемию, а потом уже думать о другом», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды до конца сезона. В четырёх матчах за клуб с юга России форвард забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Черчесов высказался о возможном вызове Кокорина и Мамаева в сборную России.