Борис Ротенберг: разговоров с Кокориным о контракте с «Сочи» не было

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Президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что не обсуждал с форвардом Александром Кокориным возможность подписания полноценного контракта с клубом.
Борис Ротенберг: разговоров с Кокориным о контракте с «Сочи» не было
  • РИА Новости

«Никаких разговоров на тему Кокорина не было. Александр принадлежит «Зениту». Сейчас нужно пережить пандемию, а потом уже думать о другом», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды до конца сезона. В четырёх матчах за клуб с юга России форвард забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Черчесов высказался о возможном вызове Кокорина и Мамаева в сборную России.

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