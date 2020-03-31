Украинский боксёр Чухаджян заразился гепатитом А во время поединка с россиянином Воробьёвым
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«Так вышло, что мой карантин начался ещё в начале марта, когда меня положили в больницу. Во время боя с Сергеем Воробьёвым я заразился гепатитом А (болезнь Боткина). Заразился им от соперника. Скажу сразу: он и сам не знал, что болен. Потому я не держу зла, ни в чём никого не обвиняю. Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так получилось», — написал украинский боксёр на своей странице в Facebook.
Бой Чухаджяна с Воробьёвым состоялся 1 февраля в Калининграде. Победу раздельным решением судей одержал Чухаджян.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России открыла горячую линию по борьбе с коронавирусом.