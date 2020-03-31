Последний тест болевшего COVID-19 футболиста «Сампдории» Габбьядини оказался отрицательным
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«Заболевание протекало в мягкой форме. Один день у меня была температура, ещё пять или шесть дней — неприятный кашель. Всё это время я оставался дома и ежедневно общался с врачами. Последний тест дал отрицательный результат, однако по правилам мне надо подождать ещё сутки и затем провести повторную проверку, чтобы убедиться, что я победил вирус», — цитирует Габбьядини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
28-летний нападающий был первым игроком «Сампдории», который заразился коронавирусом. Впоследствии заразились шесть его одноклубников.
Ранее Тотти выразил мнение, что Серия А не будет возобновлена.