Последний тест болевшего COVID-19 футболиста «Сампдории» Габбьядини оказался отрицательным

Форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом, а также сообщил результаты нового теста.

«Заболевание протекало в мягкой форме. Один день у меня была температура, ещё пять или шесть дней — неприятный кашель. Всё это время я оставался дома и ежедневно общался с врачами. Последний тест дал отрицательный результат, однако по правилам мне надо подождать ещё сутки и затем провести повторную проверку, чтобы убедиться, что я победил вирус», — цитирует Габбьядини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

28-летний нападающий был первым игроком «Сампдории», который заразился коронавирусом. Впоследствии заразились шесть его одноклубников.

Ранее Тотти выразил мнение, что Серия А не будет возобновлена.