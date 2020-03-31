Последний тест болевшего COVID-19 футболиста «Сампдории» Габбьядини оказался отрицательным

Короткая ссылка
Форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом, а также сообщил результаты нового теста.
Последний тест болевшего COVID-19 футболиста «Сампдории» Габбьядини оказался отрицательным
  • © Tano Pecoraro/Lapresse.Lapresse
  • globallookpress.com

«Заболевание протекало в мягкой форме. Один день у меня была температура, ещё пять или шесть дней — неприятный кашель. Всё это время я оставался дома и ежедневно общался с врачами. Последний тест дал отрицательный результат, однако по правилам мне надо подождать ещё сутки и затем провести повторную проверку, чтобы убедиться, что я победил вирус», — цитирует Габбьядини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

28-летний нападающий был первым игроком «Сампдории», который заразился коронавирусом. Впоследствии заразились шесть его одноклубников.

Ранее Тотти выразил мнение, что Серия А не будет возобновлена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить