Кормье: бой Нурмагомедова с Фергюсоном просто проклят

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал возможный срыв боя чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и первого претендента на пояс Тони Фергюсона.
Кормье: бой Нурмагомедова с Фергюсоном просто проклят
  • @khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Мне кажется, в этом деле много недопонимания. То есть Хабибу сказали лететь в Абу-Даби, а потом заявили, что там боёв не будет? Дана Уайт часто говорил, что ему каждый день что-то срывает планы. Уверен, Нурмагомедов не сам покинул США, ему посоветовали. Сказали, что там тренироваться безопаснее. А теперь он вне игры. Этот бой просто проклят», — цитирует Кормье ESPN.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были встретиться на турнире UFC 249 18 апреля. Первоначально событие планировалось в Бруклине, однако из-за пандемии коронавируса место проведения ивэнта остаётся неизвестным. Нурмагомедов за месяц до поединка улетел в Дагестан и теперь не может покинуть страну, так как Россия отменила авиасообщение с другими государствами.

Ранее сообщалось, почему отмена боя Нурмагомедов — Фергюсон вызовет массу вопросов даже в условиях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить