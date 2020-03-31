Кормье: бой Нурмагомедова с Фергюсоном просто проклят

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал возможный срыв боя чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и первого претендента на пояс Тони Фергюсона.

«Мне кажется, в этом деле много недопонимания. То есть Хабибу сказали лететь в Абу-Даби, а потом заявили, что там боёв не будет? Дана Уайт часто говорил, что ему каждый день что-то срывает планы. Уверен, Нурмагомедов не сам покинул США, ему посоветовали. Сказали, что там тренироваться безопаснее. А теперь он вне игры. Этот бой просто проклят», — цитирует Кормье ESPN.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были встретиться на турнире UFC 249 18 апреля. Первоначально событие планировалось в Бруклине, однако из-за пандемии коронавируса место проведения ивэнта остаётся неизвестным. Нурмагомедов за месяц до поединка улетел в Дагестан и теперь не может покинуть страну, так как Россия отменила авиасообщение с другими государствами.

Ранее сообщалось, почему отмена боя Нурмагомедов — Фергюсон вызовет массу вопросов даже в условиях коронавируса.